NHL: Tampa s Černákom zdolala v 6. dueli Rangers, postúpila do finále

Tampa 12. júna (TASR) - Hokejisti Tampy Bay so slovenským obrancom Erikom Černákom sa tretí rok za sebou prebojovali do finále play off NHL. Postup si zabezpečili v noci na nedeľu, keď zvíťazili v šiestom dueli finále Východnej konferencie doma nad New Yorkom Rangers 2:1 a v celej sérii triumfovali 4:2 na zápasy. Dvomi gólmi zariadil výhru Lightning kapitán Steven Stamkos. Dvojnásobný obhajca Stanleyho pohára sa vo finále play off stretne s Coloradom, séria odštartuje v noci na štvrtok na ľade Avalanche (2.00 SELČ).Tampa dokázala otočiť vývoj série, v ktorej prehrávala 0:2. V konferenčnom finále vyhrala štyri zápasy za sebou, hrdinom toho šiesteho bol dvojgólový Stamkos, pri oboch zásahoch asistoval Ondřej Palát. Tradičnou oporou úradujúceho šampióna bol brankár Andrej Vasilevskij, ktorý predviedol 20 úspešných zákrokov. Prekonal ho iba Frank Vatrano, ktorý v 54. minúte vyrovnal v presilovke na 1:1. Černák odohral za "blesky" 19:39 min., vyslal jednu strelu na bránku, rozdal šesť "hitov" a zblokoval dve strely súpera. "Jazdci" dohrávali zápas bez centra druhého útoku Ryana Stromea, ktorý v druhej tretine utrpel zranenie v dolnej časti tela.