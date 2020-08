NHL: Tampa zdolala Columbus 5:4 pp a postúpila do semifinále

1. kolo play off NHL:



Toronto, štvrťfinále Východnej konferencie - 5. zápas:



TAMPA BAY LIGHTNING - COLUMBUS BLUE JACKETS 5:4 pp (2:1, 0:2, 2:1 - 1:0)

Góly: 6. Johnson (ČERNÁK, Cirelli), 7. Coleman (Bogosian), 53. Shattenkirk (Point, Kučerov), 59. Cirelli (Point, Kučerov), 66. Point (Kučerov) – 12. Foligno (Wennberg, Atkinson), 30. Stenlund (Jones, Atkinson), 40. Wennberg (Gavrikov, Foligno), 50. Bjorkstrand (Dubois, Gavrikov). Brankári: Vasilevskij - Korpisalo, strely na bránku: 25:41. /konečný stav série: 4:1, Tampa postúpila do semifinále/

Toronto 19. augusta (TASR) - Hokejisti Tampy Bay Lightning postúpili do semifinále Východnej konferencie play off NHL. V piatom zápase zdolali Columbus Blue Jackets 5:4 po predĺžení a v sérii triumfovali 4:1. Slovenský obranca Erik Černák prispel k výhre jednou asistenciou.Tampa prehrávala ešte v 50. minúte 2:4, no podarilo sa jej vyrovnať a v šiestej minúte predĺženia rozhodol o jej triumfe Brayden Point. Černák odohral celkovo 22:09 minút a okrem asistencie si pripísal aj dva hity a tri zblokované strely.