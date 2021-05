NHL: Tampa zdolala Floridu a postúpila, Černák dvakrát asistoval

1. kolo play off NHL - výsledky /na 4 víťazstvá/:



Šiesty zápas semifinále Centrálnej divízie:



Tampa Bay Lightning - Florida Panthers 4:0



ČERNÁK za domácich 0+2

Konečný výsledok série: 4:2



Šiesty zápas semifinále Východnej divízie:



New York Islanders - Pittsburgh Penguins 5:3



Konečný výsledok série: 4:2



Šiesty zápas semifinále Západnej divízie:



Minnesota Wild - Vegas Golden Knights 3:0



Stav série: 3:3

New York 27. mája (TASR) - Slovenský obranca Erik Černák si pripísal dve asistencie pri triumfe hokejistov Tampy Bay v šiestom dueli semifinále Centrálnej divízie nad Floridou 4:0, ktorým spečatili postup do 2. kola play off NHL. Obhajca trofeje vyhral sériu 4:2. Postup si vybojovali aj hráči New Yorku Islanders, ktorí zdolali Pittsburgh 5:3 a v semifinálovej sérii Východnej divízie uspeli 4:2.Černák má v play off na konte po šiestich zápasoch štyri asistencie, rovnako dve si pripísal aj vo štvrtom stretnutí série prvého kola.V noci na piatok odohral viac ako 21 minút, zaznamenal až tri plusové body a jednu zblokovanú strelu. Bol na začiatku akcie pri treťom góle svojho tímu z hokejky Braydena Pointa v 55. minúte a v závere pri hre hostí so šiestimi korčuliarmi sa dostal v útočnom pásme k odrazenému puku a 102 sekúnd pred koncom ho naservíroval pred prázdnu bránku Alexovi Killornovi.Prvou hviezdou duelu sa stal brankár domácich Andrej Vasilevskij, ktorý zlikvidoval všetkých 29 striel súpera. Okrem Černáka sa dvoma bodmi prezentovali aj Steven Stamkos (1+1) a Nikita Kučerov (0+2). Tampa sa v divíznom finále stretne s úspešnejším z dvojice Carolina - Nashville (stav série 3:2). Florida nevyhrala sériu v play off už od roku 1996.Islanders si poradili s Pittsburghom, hoci v zápase trikrát prehrávali a skóre z 2:3 na 5:3 otočili zásluhou troch gólov v priebehu troch minút v polovici duelu. Dvoma presnými zásahmi sa pod to podpísal Brock Nelson a pridal aj asistenciu, rovnako tri body si pripísal Anthony Beauvillier (1+2). Brankár Iľja Sorokin zastavil 34 striel. Islanders sa v ďalšom kole stretnú s Bostonom.Minnesota si vynútila rozhodujúci siedmy zápas v semifinále Západnej divízie proti Vegasu, keď v šiestom stretnutí zdolala súpera na svojom ľade 3:0 a sériu vyrovnala na 3:3. Čistým kontom s 23 úspešnými zákrokmi sa blysol Cam Talbot. Na víťaza série čaká Colorado.