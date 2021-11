Tatar si otvoril gólový účet v sezóne, stal sa druhou hviezdou zápasu

výsledky NHL:



Pittsburgh - Florida 3:2 pp a sn

New Jersey - New York Islanders 4:0 /TATAR za domácich 1+0/

Ottawa - Los Angeles 0:2

Montreal - Calgary 4:2

Boston - Edmonton 3:5

Detroit - Washington 0:2

Winnipeg - San Jose 4:1

St. Louis - Nashville 3:4 pp

Colorado - Vancouver 7:1 /HALÁK za hostí nastúpil od 41. min, vykryl 8 z 9 striel/

Seattle - Anaheim 4:7

Vegas - Minnesota 3:2

New York 12. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar si otvoril gólový účet v prebiehajúcej sezóne NHL. V noci na piatok pomohol jedným presným zásahom k víťazstvu New Jersey 4:0 nad New Yorkom Islanders, za ktorý nastúpil jeho krajan Zdeno Chára. Tatara, ktorý sa v 12. zápase sezóny dočkal premiérového gólu v drese Devils, vyhlásili za druhú hviezdu stretnutia.Tridsaťročný útočník, ktorý prišiel do New Jersey pred sezónou po trojročnom pôsobení v Montreale, zvýšil na konci druhej tretiny na 2:0 pre Devils, keď v presilovke nohou tečoval strelu Dougieho Hamiltona od modrej čiary. Dosiahol tak svoj piaty kanadský bod (1+4) v tomto ročníku. V zápase vyslal počas 13:47 minút až sedem striel, odsedel si aj dve trestné minúty. Za prvú hviezdu stretnutia vyhlásili domáceho brankára MacKenzieho Blackwooda, ktorý zneškodnil všetkých 42 striel súpera a vychytal svoje prvé čisté konto v sezóne.V ďalšom stretnutí Washington s obrancom Martinom Fehérvárym zvíťazil v Detroite 2:0. Vancouver utrpel na ľade Colorada debakel 1:7, Slovák Jaroslav Halák sa dostal do bránky Canucks až po druhej tretine, keď vystriedal Thatchera Demka. Ten inkasoval šesť gólov z 26 striel, slovenský brankár vykryl v tretej tretine osem z deviatich striel.