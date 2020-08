Trénera Montrealu Juliena pre bolesti hospitalizovali

Toronto 13. augusta (TASR) - Trénera hokejistov Montrealu Claudea Juliena hospitalizovali pre bolesti v hrudníku. Generálny manažér Canadiens Marc Bergevin neočakáva jeho návrat na striedačku v priebehu série 1. kola play off NHL proti Philadelphii. V Montreale pôsobí aj slovenský útočník Tomáš Tatar.



Šesťdesiatročný kouč sa cítil zle počas stredajšej noci, do nemocnice v Toronte ho odviezla sanitka. Jeho stav sa na druhý deň zlepšil. "Všetko vyzerá byť v poriadku, dúfame len v to dobré," tlmil obavy Bergevin.



Lekári vylúčili možnosť, že by sa Julien nakazil koronavírusom, no naďalej zostáva pod ich dohľadom. Montreal bude v ďalšom priebehu play off NHL viesť asistent trénera Kirk Muller. Informovala o tom agentúra AP.