V Prahe sa začala 107. sezóna, New Jersey zdolalo Buffalo 4:1

NHL Global Series /Praha/



Buffalo Sabres - New Jersey Devils 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)



Góly: 51. Power (Zucker, Byram) - 9. Noesen (Kovacevic), 16. Kovacevic (Siegenthaler, Hischier), 24. Hischier (Bastian, Cotter), 58. Cotter (Bastian). Brankári: Luukkonen - Markström, strely na bránku: 31:23, 16.913 divákov.



Praha 4. októbra (TASR) - Hokejisti New Jersey Devils zvíťazili v otváracom zápase 107. ročníka NHL nad Buffalom Sabres 4:1. V pražskej O2 Aréne sa v drese "diablov" z triumfu tešili aj obranca Šimon Nemec a útočník Tomáš Tatar, no ani jeden z dvojice slovenských hokejistov sa nezapísal do kanadského bodovania. Rovnaké tímy sa stretnú aj v sobotu o 16.00 SELČ v druhom dueli NHL Global Series.Zápasy zámorskej profiligy mimo USA a Kanady odštartovali už 11. sezónu, v Česku sa hrá piatykrát. Tímy si pred zápasom symbolickými 13 sekundami ticha uctili tragicky zosnulého amerického hokejistu Johnnyho Gaudreaua, ktorý odohral svoj posledný súťažný zápas práve v O2 aréne. Búrlivý potlesk tribún zožal Jaromír Jágr, ktorý vhodil čestné buly medzi kapitána Buffala Rasmusa Dahlina a českého útočníka "diablov" Ondřeja Paláta.Tímy vstúpili do zápasu po odlišných bilanciách v prípravných zápasoch. Zatiaľ čo Sabres triumfovali proti súperom z NHL v piatich zo šiestich duelov, Devils mali bilanciu jedno víťazstvo, šesť prehier. Na ľade sa však naznačené predpovede nepotvrdili a Stefan Noesen poslal "diablov" do vedenia v 9. minúte, keď vyťažil z chyby súpera. Ešte v prvej časti na jeho gól nadviazal Johnny Kovacevic, keď brankárovi Buffala clonil vo výhľade aj Tatar a po zásahu Nica Hischiera viedli Devils od 24. minúty 3:0. Buffalo krátko na to nevyužilo presilovku po vylúčení Nemca. Konečnú podobu výsledku dal gólom do prázdnej bránky Paul Cotter. Tomáš Tatar odohral zápas na krídle druhej formácie, Šimon Nemec bol člen tretieho obranného páru.