Washington zvíťazil v Seattli, Slafkovského Montreal podľahol Detroitu

NHL - sumáre:



Boston Bruins - Ottawa Senators 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)



Góly: 23. Geekie (Pastrňák, Carlo), 60. Pastrňák. Brankári: Korpisalo - Forsberg, strely na bránku: 26:29.







Carolina Hurricanes - Columbus Blue Jackets 7:4 (0:2, 5:2, 2:0)



Góly: 23. Jarvis (Aho, Nečas), 28. Robinson (Jarvis, Andersen), 28. Blake (Aho), 29. Aho (Blake), 32. Martinook (Jarvis, Staal), 52. Kotkaniemi (Nečas), 59. Jarvis (Svečnikov, Staal) - 8. K. Johnson (Del Bel Belluz, van Riemsdyk), 10. Marčenko (Fantilli, Johnson), 34. van Riemsdyk (K. Johnson, J. Johnson), 35. Voronkov (Werenski, Fantilli). Brankári: Andersen - Tarasov, strely na bránku: 43:22.







Detroit Red Wings - Montreal Canadiens 4:2 (2:0, 2:2, 0:0)



Góly: 13. Berggren (Larkin), 20. DeBrincat (Raymond, Seider), 25. Copp (Edvinsson), 28. Larkin (Tarasenko, Seider) - 26. Dach (Dvorak, Gallagher), 32. Guhle (Laine, Dach). Brankári: Talbot - Montembeault, strely na bránku: 45:29.







New York Rangers - Philadelphia Flyers 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)



Góly: 9. Schneider (Kaliyev, Smith), 11. Edström (Lindgren, Fox), 25. Miller (Borgen, Panarin), 46. Chytil (Vaakanainen, Miller), 57. Fox, 59. Smith (Lafreniere, Chytil) - 2. Tippett (Konecny, Frost). Brankári: Šesťorkin - Ersson, strely na bránku: 37:34.







Minnesota Wild - Utah Hockey Club 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)



Góly: 2. Hayton (DeSimone), 16. Keller (Maccelli, Schmaltz), 35. Crouse (Määttä), 42. Hayton (DeSimone). Brankári: Gustavsson - Vejmelka, strely na bránku: 26:29.







St. Louis Blues - Vegas Golden Knights 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)



Góly: 11. Kyrou (Holloway), 57. Thomas (Bučnevič, Faulk) - 1. Stone, 9. Olofsson (Barbašov, Pietrangelo), 27. Dorofejev (Stone, Eichel), 60. Hertl. Brankári: Hofer - Samsonov, strely na bránku: 17:31.







Calgary Flames - Buffalo Sabres 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)



Góly: 12. Huberdeau, 31. Kadri (Huberdeau, Pelletier), 44. Pelletier (Pachal, Kadri), 58. Šarangovič (Huberdeau, Kadri), 58. Backlund (Coleman) - 23. Samuelsson (Jokiharju, Lafferty), 28. Thompson (Samuelsson, Peterka). Brankári: Wolf - Luukkonen, strely na bránku: 26:34.







Edmonton Oilers - Vancouver Canucks 6:2 (3:0, 2:2, 1:0)



Góly: 6. Hyman (Draisaitl, Arvidsson), 15. Draisaitl (Nugent-Hopkins, Hyman), 15. Henrique (Ekholm, Perry), 22. Hyman (Philp), 33. Nugent-Hopkins (Draisaitl, Bouchard), 51. Kapanen (Emberson) - 33. Boeser (Miller, Suter), 36. Hronek (Hughes, Boeser). Brankári: Pickard - Demko, strely na bránku: 34:26.







Anaheim Ducks - Pittsburgh Penguins 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)



Góly: 10. McTavish (Fabbri, Trouba), 20. Killorn (Helleson, Zegras), 43. McTavish (Dumoulin, Terry), 47. Vatrano (Strome, Terry), 58. Killorn (Trouba, Lundeström) - 26. Bunting (Rust, Rakell). Brankári: Gibson - Nedeljkovic, strely na bránku: 34:32.







Seattle Kraken - Washington Capitals 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)



Góly: 25. Protas, 39. Frank, 57. Ovečkin (Van Riemsdyk, Chychrun). Brankári: Daccord - Lindgren, strely na bránku: 22:32.







San Jose Sharks – Nashville Predators 5:6 (2:3, 3:2, 0:1)



Góly: 9. Duehr (Kovalenko, Ferraro), 17. Ferraro (Granlund, Liljegren), 33. Thrun (Wennberg, Kovalenko), 34. Zetterlund (Smith, Granlund), 36. Celebrini (Granlund, Eklund) - 4. Nyquist (Novak, Skjei), 5. Novak (L'Heureux, Svečkov), 7. Forsberg (Barron), 22. Forsberg (Sissons, Skjei), 28. Stamkos (Marchessault, Josi), 49. Svečkov (Skjei, L'Heureux). Brankári: Askarov - Annunen, strely na bránku: 35:38.







Slováci v akcii:



Juraj Slafkovský (Montreal) 16:41 0 0 0 -2 2 2



Martin Fehérváry (Washington) 16:25 0 0 0 0 4 0



Martin Pospíšil (Calgary) 11:36 0 0 0 0 1 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 24. januára (TASR) - Hokejisti Washingtonu v zostave aj so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym zvíťazili v NHL na ľade Seattlu 3:0. Slovenský obranca zažil dva smolné momenty, ale napokon odchádzal z duelu spokojný, pretože Capitals si pripísali šiesty triumf v rade a držia si najlepšiu bilanciu v NHL. V noci na piatok sa z triumfu tešil zo Slovákov aj Martin Pospíšil v drese Calgary, ktoré zvíťazilo doma nad Buffalom 5:2. Montreal aj s Jurajom Slafkovským prehral v Detroite 2:4.Fehérváry nastúpil v tretej obrannej formácii, odohral 16:25 min a pripísal si 4 strely na bránku a dva "hity". Už v piatej minúte skóroval a zdalo sa, že poslal Capitals do vedenia 1:0, keď švihom peknou strelou prekonal Joeya Daccorda. Radosť z druhého gólu mu však pokazila úspešná výzva trénerov Kraken a jeho zásah pre ofsajd napokon neplatil. V druhej tretine zažil slovenský obranca nepríjemný moment, keď ho po tečovanej strele zasiahol puk do tváre, ale po ošetrení krvavej rany sa na ľad vrátil a zápas dohral. Víťazstvo Washingtonu uzavrel do prázdnej bránky Alexander Ovečkin, ktorý strelil svoj 22. gól v sezóne, 875. v kariére a na prekonanie historického rekordu Waynea Gretzkého potrebuje streliť už len 20 gólov. Capitals majú na konte 71 bodov, o štyri viac ako druhý najlepší tím súťaže Winnipeg a o zápas menej.Calgary si pripísalo piaty triumf z uplynulých siedmych duelov, no Pospíšil nebodoval tretíkrát za sebou. Nastúpil na 11:36 min a zaznamenal 1 strelu a 3 "hity." Duel začal v prvej formácii, no neskôr sa presunul do druhej. Slafkovský sa predstavil v prvej päťke, vystrelil dvakrát a zapísal tri "hity."