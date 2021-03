Zibanejad opäť zažiaril proti Flyers šiestimi bodmi

Výsledky NHL:



Pittsburgh - Buffalo 4:0



Ottawa - Toronto 2:3 pp



Columbus - Carolina 3:4 pp



Washington - New Jersey 4:3



Philadelphia - New York Rangers 3:8



Boston - New York Islanders 3:4 pp

/HALÁK chytal za domácich od 21. minúty, vykryl 17 z 21 striel/



Nashville - Detroit 7:1



Chicago - Florida 3:0



Minnesota - St. Louis 2:0



Dallas - Tampa Bay 4:3



Colorado - Vegas 5:1

New York 26. marca (TASR) - Švédsky hokejista Mika Zibanejad zopakoval kúsok spred týždňa a druhýkrát v sezóne zaznamenal v zápase NHL proti Philadelphii šesť kanadských bodov za tri góly a tri asistencie. Režíroval nimi triumf New Yorku Rangers na ľade Flyers 8:3. Stal sa prvým hráčom v histórii profiligy, ktorý v dvoch stretnutiach po sebe proti tomu istému súperovi nazbieral šesť bodov. V noci na piatok zažiaril aj útočník Nashvillu Rocco Grimaldi, ktorý štyrmi gólmi zariadil výhru 7:1 nad Detroitom.Zibanejad sa 18. marca podieľal tromi gólmi a tromi asistenciami na vysokom víťazstve jazdcov 9:0 nad Philadelphiou, o osem dní neskôr dosiahol proti Flyers navlas rovnakú bilanciu. Od 14. do 23. minúty strelil čistý hetrik. Sekundoval mu Adam Fox s piatimi asistenciami, Ryan Strome si pripísal gól a asistenciu, dvakrát skóroval Pavel Bučnevič. Rangers už v tabuľke Východnej divízie bodovo dostihli súpera, posunuli sa na piatu priečku, Philadelphia je šiesta.Pittsburgh aj zásluhou troch asistencií kapitána Sidneyho Crosbyho zdolal trápiace sa Buffalo 4:0. Crosby dosiahol 1300. bod v profiligovej kariére, podarilo sa mu to v 1017. zápase v základnej časti, čím sa stal ôsmym najrýchlejším hráčom histórie, ktorý dosiahol tento míľnik. Kríza Buffala sa ďalej prehlbuje, prehralo už 16-ty zápas v sérii.Boston podľahol doma New Yorku Islanders 3:4 po predlžení. V bránke Bruins začal Fín Tuukka Rask, ktorý však utrpel zranenie v hornej časti tela a od druhej tretiny ho za stavu 2:0 nahradil Slovák Jaroslav Halák. Ten inkasoval štyri góly, vykryl 17 z 21 striel.Washington so Zdenom Chárom a Richardom Pánikom zvíťazil doma nad New Jersey 4:3. Dallas prvýkrát od vlaňajšieho finále play off zdolal Tampu, pri víťazstve Stars 4:3 chýbali Slováci. Obranca bleskov Erik Černák totiž nehral pre zranenie v dolnej časti tela a jeho krajan Andrej Sekera nenastúpil za Dallas z rodinných dôvodov.