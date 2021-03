NHL: Zibanejad za tretinu 3+3, napodobnil kúsok Trottiera z roku 1978

Výsledky:



Ottawa - Vancouver 2:3 pp a sn



New York Rangers - Philadelphia 9:0



Winnipeg - Montreal 4:3 pp

za hostí TATAR 0+1



Calgary - Edmonton 3:7



Los Angeles - St. Louis 4:1



Vegas - San Jose 5:4

New York 18. marca (TASR) - Švédsky hokejista Mika Zibanejad zažiaril v NHL šiestimi kanadskými bodmi za tri góly a rovnaký počet asistencií, ktorými režíroval triumf New Yorku Rangers nad Philadelphiou 9:0.Všetky body zaznamenal 27-ročný center jazdcov v druhej tretine, po troch asistenciách strelil v rozpätí 29.-39. minúty čistý hetrik. Šesť bodov v jednej perióde sa v histórii súťaže podarilo získať iba Bryanovi Trottierovi z New Yorku Islanders v derby proti Rangers, ktoré sa hralo 23. decembra 1978.Tomáš Tatar si v noci na štvrtok pripísal bod za asistenciu pri prehre Montrealu s Winnipegom 3:4 po predĺžení. Pre 30-ročného slovenského krídelníka to bola dvanásta asistencia a celkovo sedemnásty bod v 28. zápase.Premiéru v sezóne si odkrútil jeho krajan Tomáš Jurčo, ktorý nastúpil v tretej útočnej formácii Vegas. Jeho tím prehrával 1:3, napokon však dokázal otočiť na 5:4. Pripísal si štvrtý triumf po sebe a upevnil si prvé miesto v tabuľke Západnej divízie.Okrem newyorskej Madison Square Garden sa gólové hody konali aj v dueli Calgary - Edmonton, v ktorom olejári triumfovali 7:3 a ukončili trojzápasovú víťaznú sériu súpera. Štyri asistencie zaznamenal obranca Tyson Barrie, kapitán Connor McDavid sa podieľal na výhre hostí gólom a dvoma prihrávkami, Leon Draisaitl si pripísal tri body za asistencie.