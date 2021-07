Barega získal zlato na 10 000 metrov

Atletika, 10.000 m muži:



1. Selemon Barega (Et.) 27:43,22 min.

2. Joshua Cheptegei 27:43,63

3. Jacob Kiplimo (obaja Ug.) 27:43,88

4. Berihu Aregawi (Et.) 27:46,16

5. Grant Fisher (USA) 27:46,39

6. Mohammed Ahmed (Kan.) 27:47,76

7. Rodgers Kwemoi (Keňa) 27:50,06

8. Yomif Kejelcha (Et.) 27:52,03

9. Rhonex Kipruto (Keňa) 27:52,78

10. Morhad Amdouni (Fr.) 27:53,58

Tokio 30. júla (TASR) – Prvú zlatú medailu v atletike na OH 2020 získal Etiópčan Selemon Barega, ktorý v piatok triumfoval v behu na 10.000 m.Na Olympijskom štadióne v Tokiu zvíťazil časom 27:43,22 pred dvojicou Uganďanov, druhý skončil s odstupom 0,41 s svetový rekordér a majster sveta Jishua Cheptegei, na bronzovej priečke dobehol Jacob Kiplimo. Etiópia získala šieste zlato na 10.000 m v histórii OH.cituje agentúra AFP slová víťaza.prezradil v cieli Cheptegei.Dvadsaťjedenročný Barega si v záverečnom kole dobre načasoval útok a vo finiši ukázal chrbát obom Uganďanom. Získal premiérovú olympijskú medailu, jeho doteraz najväčšími úspechmi bolo striebro na 500 m na MS 2019 v Dauhe a rovnaký kov na 3000 m na halových MS 2018 v Birminghame.