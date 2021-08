Zapletalová nepostúpila do finále 400 metrov prekážok: Som sklamaná

Na snímke slovenská atlétka Emma Zapletalová počas semifinále behu na 400 m prekážok na XXXII. letných olympijských hrách v Tokiu v pondelok 2. augusta 2021. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke slovenská atlétka Emma Zapletalová reaguje v cieli semifinálového behu na 400 m prekážok na XXXII. letných olympijských hrách v Tokiu v pondelok 2. augusta 2021. Foto: TASR - Martin Baumann



ženy - 400 m prek. - II. semifinále:



1. Sydney McLaughlinová (USA) 53,03 s

2. Gianna Woodruffová (Pan.) 54,22

3. Anna Ryžykovová (Ukr.) 54,23

... 6. Emma ZAPLETALOVÁ (SR) 55,79



Tokio 2. augusta (TASR) - Slovenská atlétka Emma Zapletalová sa na OH v Tokiu neprebojovala do finále behu na 400 m prekážok. V pondelňajšom druhom semifinále skončila na šiestej priečke časom 55,79 sekundy.Do finále postúpili prvé dve bežkyne zo všetkých troch semifinále plus dve najrýchlejšie pretekárky s časom. Úradujúca európska šampiónka do 23 rokov v hustom daždi na Olympijskom štadióne zaostávala od začiatku, nevyšla jej ani záverečná zákruta a v cieľovej rovinke sa nepriblížila k postupu. Zabehla o 79 stotín sekundy horší čas než v rozbehu.Na prienik do finálovej osmičky by potrebovala zlepšiť vlastný slovenský rekord 54,28 z júlových ME do 23 rokov v estónskom Tallinne. Celkovo obsadila pri svojej olympijskej premiére pätnáste miesto.povedala 21-ročná Zapletalová pre RTVS.