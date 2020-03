Box: Kvalifikačný turnaj OH v Londýne v pondelok predčasne ukončia

Londýn 16. marca (TASR) - Európska olympijská kvalifikácia boxerov v Londýne sa predčasne skončí pondelňajším večerným programom. Organizátori z Medzinárodného olympijského výboru (MOV) sa tak rozhodli v súvislosti so šírením nového koronavírusu. O miestenku do Tokia ešte stihne zabojovať slovenský reprezentant Viliam Tankó v hmotnostnej kategórii do 57 kilogramov (od 19.00 SEČ).