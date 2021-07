Tokio 25. júla (TASR) – Japonský džudista Hifumi Abe získal na OH 2020 v Tokiu zlatú medailu v kategórii do 66 kg. Vo finále zdolal Gruzínca Vašu Margvelašviliho na Waza-ari a nadviazal na úspech svojej sestry Uty Abeovej, ktorá vybojovala najcennejší kov v kategórii do 52 kg. Bronz patrí An Baulovi z Kórejskej republiky a Brazílčanovi Danielovi Cargninovi.