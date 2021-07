Hašimoto triumfoval vo viacboji jednotlivcov

muži - viacboj jednotlivcov:



1. Daiki Hašimoto (Jap.) 88,465 bodu,

2. Siao Žuo-tcheng 88,065,

3. Nikita Nagornyj (ROC) 88,031,

4. Sun Wej 87,798,

5. Takeru Kitazono (Jap.) 86,698,

6. Artur Dalalojan (ROC) 86,248,

7. Tchang Čchia-chun (Taiwan) 84,798,

8. James Hall (V. Brit.) 84,598,

9. Joe Fraser (V. Brit.) 84,499,

10. Brody Malone (USA) 84,465.

Tokio 28. júla (TASR) – Olympijským víťazom vo viacboji jednotlivcov sa v Tokiu stal japonský gymnasta Daiki Hašimoto. Striebro získal Siao Žuo-tcheng z Číny, bronz vybojoval Rus Nikita Nagornyj.Vo vyrovnanej súťaži získal Hašímoto 88,465 bodu a potvrdil svoje kvality, keď už do finále postúpil z prvej priečky. Iba 19-ročný mladík sa stal úspešným nástupcom Koheiho Učimuru, ktorý v rovnakej disciplíne triumfoval v Riu 2016 i v Londýne 2012. Na predchádzajúcej olympiáde v Tokiu 1964 taktiež zvíťazil Japonec, zlato vtedy bral Jukio Endo.Číňan mal na druhej priečke odstup iba štyri desatiny bodu. Do zbierky pridal druhú medailu z OH, v Riu získal bronz za viacboj tímov. Nagornyj zaostal iba o ďalšie tri desatiny bodu a vybojoval pre seba tretí cenný kov. V Riu získal striebro v tímovej súťaži, v Tokiu v rovnakej disciplíne bral zlato.