Francúzky zdolali Švédky a postúpili do finále

Hádzaná, ženy



semifinále



Francúzsko - Švédsko 29:27 (15:14)

Tokio 6. augusta (TASR) – Hádzanárky Francúzska sa stali prvými finalistkami olympijského turnaja v Tokiu. V piatkovom semifinálovom zápase zvíťazili nad Švédskom 29:27. V boji o zlato nastúpia proti víťazkám druhého semifinále medzi Nórskom a ROC, ktoré bolo na programe o 14.00 SELČ.Lepší štart do semifinálového zápasu mali Švédky, ktoré viedli aj o tri góly (2:5), no Francúzky dokázali vyrovnať na 10:10. Švédky mali pred druhým polčasom tesné manko, v druhom dejstve však otočili zo 17:15 na 17:18 a viedli aj 20:21, no potom im súperky odskočili. Francúzky lepšie zvládli záver, v ktorom nedovolili severankám zdramatizovať zápas a po piatich rokoch si znovu zahrajú finále OH. V Riu podľahli v súboji o zlato ruskému družstvu 19:22.