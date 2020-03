Japonsko navrhlo odloženie o rok, súhlasí aj Bach

Tokio 24. marca (TASR) - Japonsko navrhlo odloženie olympijských hier v Tokiu približne o rok. Predseda vlády Šinzo Abe po utorňajšom telefonickom rozhovore s prezidentom Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomasom Bachom zdôraznil, že pre pandémiu nového koronavírusu nehrozí úplné zrušenie podujatia. Oficiálne rozhodnutie zatiaľ nepdalo, no podľa japonskej televízie NHK sa na odložení zhodli obaja predstavitelia.



Podľa Abeho by sa mali OH uskutočniť najneskôr v lete 2021 ako dôkaz víťazstva sveta nad koronavírusom. "Navrhol som, aby sme ich odložili približne o rok. Prezident Bach stopercentne súhlasil," citovala Abeho agentúra AFP. Ešte v utorok by sa mala návrhom zaoberať exekutíva MOV.



Výbor dlho držal líniu, že OH sa napriek rozsiahlemu šíreniu koronavírusu, hromadnému rušeniu iných vrcholových podujatí a celosvetovým cestovateľským obmedzeniam uskutočnia v pôvodnom termíne. Špeciálne opatrenia či rokovania o preložení na neskorší termín neinicioval ani v polovici marca. Vedenie MOV preto čelilo veľkej kritike zo strany športovcov, úradov i samotných členov MOV. Tá sa postupne stupňovala, pridávali sa popredné národné výbory po celom svete a postupne zmenili svoj postoj aj organizátori. MOV prvýkrát potvrdil, že sa zaoberá odložením hier 22. marca a oznámil, že rozhodne do štyroch týždňov.