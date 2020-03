OH2020: ITTF zrušila všetky turnaje od pondelka do konca apríla

Lausanne 13. marca (TASR) - Medzinárodná stolnotenisová federácia (ITTF) zrušila všetky svoje aktivity od budúceho pondelka (16. marca) až do konca apríla, vrátane kvalifikácii na olympijské hry do Tokia. Reagovala tak na pandémiu koronavírusu.



ITTF stopne turnaje, tréningové a rozvojové akcie i nadácie. V pondelok sa bude konať mimoriadne zasadanie exekutívy a na ňom sa rozhodne o ďalšom postupe.



Turnaj Japan Open odložili už skôr, no najnovšie rozhodnutie ITTF postihne aj kontinentálne kvalifikačné turnaje na OH Ázie, Oceánie a Európy. V máji sú na programe Hong Kong Open a China Open, o ich osude by mala rozhodnúť ITTF na budúci týždeň.