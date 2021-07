Premiérové zlato z mixu vybojovali Japonci

Miešaná štvorhra - finále:



Mima Itoová, Džun Mizutani (Jap.) - Sü Sin, Liou Š'-wen (Čína) 4:3 (-5, -7, 8, 9, 9, -6, 6)



O 3. miesto:



Čcheng Čching, Lin Jün Ťü - Jüan Ťia Nan, Emmanule Lebesson (Fr.) 4:0 (8, 7, 8, 5)

Tokio 26. júla (TASR) – Historicky prvé zlato v miešanej štvorhre v stolnom tenise na OH v Tokiu získala domáca dvojica Džun Mizutani a Mima Itoová. Čínsky pár Sü Sin, Liou Š'-wen zdolali Japonci 4:3 na sety. Bronz si vybojovala dvojica z Taiwanu Čcheng Čching, Lin Jün Ťü.Číňania mali v súboji o prvenstvo lepší vstup do zápasu, prvé dva sety vyhrali presvedčivo na 5 a na 7. Lenže domáca dvojica sa nezlomila a ďalšia trojica setov sa skončila v ich prospech. Šiesty set získali pre seba opäť Číňania, v rozhodujúcom však uspeli Japonci na šesť.Mizutani získal tretí cenný kov do svojej zbierky, v Riu 2016 vybojoval striebro v súťaži družstiev a bronz v súťaži jednotlivcov. Itoová sa teší zo svojej druhej medaily z OH, v Riu získala bronz zo súťaže družstiev.