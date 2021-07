Jány siedmy vo finále vzduchovky

strelectvo - výsledky finále vzduchovej pušky na 10 m:



1. William Shaner (USA) 251,6, 2. Šeng Li-chao (Čína) 250,9, 3. Jang Chao-žan (229,4), 4. Ömer Akgün (Tur.) 207,3, 5. István Péni (Maď.) 186,5, 6. Lucas Kozeniesky (USA) 165,0, 7. Patrik JÁNY (SR) 143,7, 8. Vladimir Maslennikov (Rus.) 123,0

Tokio 25. júla (TASR) - Americký športový strelec William Shaner získal na OH v Tokiu zlatú medailu vo vzduchovej puške na 10 m. Vo finále triumfoval v novom olympijskom rekorde 251,6 b. pred Číňanom Šeng Li-chao (250,9), bronz si vystrieľal jeho krajan Jang Chao-žan (229,4). Slovenský reprezentant Patrik Jány obsadil v nedeľnom finále siedme miesto s nástrelom 143,7 b., o možnosť bojovať o vyššie pozície ho pripravili dve deviatky (9,6 a 9,8) v druhej dvojici výstrelov eliminácie.Dvadsaťročný Shaner sa kvalifikoval do osemčlenného finále tretím najlepším výkonom v kvalifikácii (630,8). V ňom si zachoval zo všetkých strelcov najpevnejšie nervy, do eliminačnej fázy vstupoval z líderskej pozície a už pred záverečným súbojom so 16-ročným Šengom mal prakticky isté zlato. Prvé miesto si bez problémov postrážil výstrelmi za 10,1 a 10,2, Číňanovi už jeho pokusy (10,3 a 10,8) nestačili.Dvadsaťtriročný Jány mal vo finále sľubný štart, po prvom výstrele (10,8) dokonca viedol, potom začal v poradí klesať a po prvej sérii bol siedmy s nástrelom 50,8. V druhej priebežne klesol na ôsmu priečku, ale mal výborný záver a výstrelmi za 10,8 a 10,7 sa posunul na siedme miesto. V eliminačnej fáze začal svojím najlepším výkonom 10,9, ktorý ho katapultoval na piatu pozíciu s dosahom na medailové priečky. V poradí 13. výstrel za 9,6 však znamenal prepad na siedme miesto, ktoré si už nedokázal ďalším pokusom vylepšiť a v priamom súboji s najbližším konkurentom Američanom Lucasom Kozenieským vypadol.Jány postúpil do finále zo štvrtého miesta v kvalifikácii, účasť medzi najlepšou osmičkou si zabezpečil pohodlne 4. miestom s nástrelom 630,5 (priemer 10,508). Slovenský strelec zažil premiéru na olympijských hrách, v Tokiu sa predstaví ešte v ľubovolnej malokalibrovke 3x40.