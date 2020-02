Tužinský získal miestenku na olympiádu do Tokia

Majstrovstvá Európy v streľbe zo vzduchových zbraní v poľskom Vroclave:



Muži - pištoľ 10 m:

1. Arťom Černousov (Rus.) 241,2

2. Paolo Monna (Tal.) 239,6

3. Ismail Keles (Tur.) 218,3

4. Juraj TUŽINSKÝ (SR) 196,9

5. Walter Robin (Nem.) 177,9

6. Damir Mikec (Srb.) 158,9



Ženy - pištoľ 10 m:

1. Bobana Momčilovičová Veličkovičová (Srb.) 236,4 bodov

2. Heidi Dietheimová Gerberová (Švajč.) 232,7

3. Anna Korakakiová (Gr.) 213,5

4. Vitalina Bacaraškinová (Rus.) 193,4

5. Maria Grozdevová (Bul.) 173,0

6. Antoaneta Bonevová (Bul.) 153.6



Zmiešané družstvá - pištoľ 10 m:

1. Rusko

2. Maďarsko

3. Chorvátsko

Vroclav 28. februára (TASR) – Slovenský reprezentant v športovej streľbe Juraj Tužinský vybojoval miestenku na OH 2020 v Tokiu. Na majstrovstvách Európy v poľskom Vroclave obsadil 4. miesto v disciplíne vzduchová pistoľ 10 metrov.Tužinský sa postaral o siedmu olympijskú miestenku do Tokia pre slovenské strelectvo. Päť miesteniek získali už predvlani brokoví strelci - trapisti Zuzana Rehák-Štefečeková s Erikom Vargom a skeetarka Danka Barteková. Vlani koncom augusta sa k ním pridal Patrik Jány v disciplíne vzduchová puška 10 m.Majstrom Európy vo vzduchovej pištoli 10 m sa stal Rus Arťom Černousov. Ďalšie cenné kovy ukoristili Talian Paolo Monna a Turek Ismail Keles. Keďže Černousov s Kelesom už mali olympijskú istotu, druhú miestenku do Tokia získal Tužinský.