Osemnásťročná Američanka Zoloticová zlatá v taekwonde do 57 kíl

OH 2020 - taekwondo:



muži - do 68 kg

finále:

Ulugbek Rašitov (Uzb.) - Bradly Sinden (V.Brit.) 34:29



o 3. miesto:

Šuaj Čao (Čína) - Lee Daehoon (Kór.rep.) 17:15

Hakan Recber (Tur,) - Nedzad Husič (BaH) 22:13





ženy - do 57 kg

finále:

Anastasija Zoloticová (USA) - Tatjana Mininova (ROC) 25:17



o 3. miesto:

Lo Chia-Ling (Taiwan) - Tekiath Ben Yesouffová (Nig.) 10:6

Hatice Kübra Ilgünová (Tur.) - Kimia Alizadeh Zenoorinová (Tím utečencov) 8:6

Tokio 25. júla (TASR) – Osemnásťročná Anastasija Zoloticová z USA získala na OH v Tokiu zlatú medailu v taekwonde v kategórii do 57 kg. Vo finále zdolala ruskú reprezentantku štartujúcu pod hlavičkou ROC Tatjanu Mininovú 25:17. Bronz vybojovali Lo Chia-Ling z Taiwanu a Hatice Kübra Ilgünová z Turecka.Medzi mužmi do 68 kg sa olympijským šampiónom stal uzbecký reprezentant Ulugbek Rašitov. Vo finále 19-ročný reprezentant pokoril Brita Bradlyho Sindena vďaka obratu v závere 34:29. Bronz získali Číňan Šuaj Čao a Turek Hakan Recber.