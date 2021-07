Benčičová zdolala vo finále ženskej dvojhry Vondroušovú

Dvojhra - ženy - finále:



Belinda Benčičová (Švaj.-9) - Markéta Vondroušová (ČR) 7:5, 2:6, 6:3



o 3. miesto:



Jelina Svitolinová (Ukr.-4) - Jelena Rybakinová (Kaz.-15) 1:6, 7:6 (5), 6:4

Tokio 31. júla (TASR) - Švajčiarska tenistka so slovenskými koreňmi Belinda Benčičová sa stala olympijskou víťazkou dvojhry. V sobotňajšom finále tokijského turnaja zdolala Češku Markétu Vondroušovú za 150 minút 7:5, 2:6, 6:3. Bronz získala Ukrajinka Jelina Svitolinová triumfom nad Jelenou Rybakinovou z Kazachstanu 1:6, 7:6 (5), 6:4.Deviata najvyššie nasadená hráčka si úvodný set pripísala vďaka zvládnutej koncovke, keď na podaní súperky premenila hneď prvý setbal. Druhé dejstvo malo jednoznačnejší priebeh a bolo v réžii Vondroušovej, ktorá brejkla Benčičovú v prvom i piatom geme a vynútila si rozhodujúci set. V ňom dráma vrcholila, kľúčové okamihy nastali po siedmom geme. Po ošetrovaní Vondroušovej dosiahla Benčičová čistou hrou rozhodujúci brejk, ktorý išla potvrdiť na podanie. Nemala to jednoduché, Češka ešte zabojovala a vypracovala si tri brejkbaly, Švajčiarka však ukončila duel druhým mečbalom.Dvadsaťštyriročná Benčičová sa raduje z najväčšieho úspechu vo svojej kariére. Stala sa prvou Švajčiarkou s olympijským singlovým titulom, v mužskej dvojhre vybojoval zlato jedine Marc Rosset v Barcelone 1992. Nezvládli to Roger Federer ani Martina Hingisová. "," citovala Benčičovú agentúra AFP. S krajankou Viktorijou Golubicovou môžu v nedeľu získať aj zlato vo štvorhre, vo finále nastúpia proti jednotkám podujatia Barbore Krejčíkovej a Kateřine Siniakovej z Česka. Vondroušová neuspela v záverečnom súboji rovnako ako na Roland Garros 2019.Svitolinová zvíťazila v stretnutí o tretie miesto 1:6, 7:6 (5), 6:4. Štvorka "" predviedla v súboji niekoľko obratov. Po neúspešnom prvom sete prehrávala v druhom dejstve už 1:3, stratené podanie si však vzala späť v šiestom geme a v tajbrejku si vynútila rozhodujúci set. V ňom opäť zaostávala, keď si prehrala hneď úvodný servis, ale pätnástu nasadenú Rybakinovú brejkla v siedmej i deviatej hre a zápas dopodávala siedmym mečbalom.