Rubľov s Pavľučenkovovou získali zlato v mixe

Mix - finále:



Andrej Rubľov, Anastasia Pavľučenkovová (ROC) - Aslan Karacev, Jelena Vesninová (ROC) 6:3, 6:7 (5), 13:11

Tokio 1. augusta (TASR) - Ruskí tenisti Andrej Rubľov s Anastasiou Pavľučenkovovou získali na OH 2020 v Tokiu zlaté medaily v miešanej štvorhre. V dramatickom finále mixu zdolali v dramatickom finále svojich krajanov Aslana Karaceva s Jelenou Vesninovou 6:3, 6:7 (5), 13:11. Bronz vybojovali Austrálčania Ashleigh Bartyová s Johnom Peersom, ich súperi v dueli o 3. miesto Srbi Novak Djokovič s Ninou Stojanovičovou na zápas nenastúpili pre zranenie ramena mužskej svetovej jednotky.Rubľov s Pavľučenkovovou prehrávali v rozhodujúcom supertajbrejku 4:7, no otočili nepriaznivý vývoj a v koncovke slávili úspech. Pre oboch je to najväčší úspech, Pavľučenkovová sa v tomto roku prebojovala do finále Roland Garros. V singlovej súťaži v Tokiu skončila vo štvrťfinále na rakete neskoršej šampiónky Švajčiarky Belindy Benčičovej.