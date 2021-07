Číňan Čchen Li-ťün zlatý v kategórii do 67 kilogramov

Muži do 67 kg:

1. Čchen Li-ťün (Čína) 332 kg (145+187)

2. 2. Luis Javier Mosquera Lozano (Kol.) 331 (151+180)

3. Mirko Zanni (Tal.) 322 (145+177)

4. Han Myeongmok (Kór.rep.) 321

5. Talha Talib (Pak.) 320

6. Adchamjon Jergašev (Uzb.) 312

Tokio 25. júla (TASR) – Čínsky vzpierač Čchen Li-ťün získal na OH v Tokiu zlatú medailu v kategórii do 67 kg. Štvornásobný svetový šampión odsunul súhrnným výkonom v dvojboji 332 kg na druhú priečku Kolumbijčana Luisa Javiera Mosqueru Lozana, bronz bral Talian Mirko Zanni.Čchen Li-ťün v závere zariskoval v snahe zdolať Mosqueru a v prípade nezvládnutého pokusu by skončil mimo pódia. Napokon mu to vyšlo na zlato a do čínskej zbierky vo vzpieraní v Tokiu pridal už tretí najcennejší kov. V Riu de Janeiro pred piatimi rokmi ho z boja o medaily vyradili kŕče.