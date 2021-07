Š' Č'-jung triumfoval vo vzpieraní do 73 kg v novom svetovom rekorde

Vzpieranie - dvojboj, muži do 73 kg:



1. Š' Č'-jung (Čína) 364 kg (166 kg/198 kg)

2. Julio Ruben Mayora Pernia (Ven.) 346 (156/190)

3. Rahmat Erwin Abdullah (Indon.) 342 (152/190)

4. Briken Calja (Alb.) 341 (151/190)

5. Andrejev Božidar (Bulh.) 338 (154/184)

6. Karem Ben Hnia (Tun.) 338 (153/185)

7. Masanori Mijamoto (Jap.) 335 (147/188)

8. Marin Robu (Mold.) 330 (155/175)

9. Clarence Cummings ml. (USA) 325 (145/180)

10. David Sanchez Lopez (Šp.) 323 (146/177)

Tokio 28. júla (TASR) – Čínsky vzpierač Š' Č'-jung triumfoval na OH v Tokiu v hmotnostnej kategórii do 73 kg v novom svetovom rekorde 364 kg a získal druhé olympijské zlato v kariére. Druhý skončil v dvojboji Julio Ruben Mayora Pernia z Venezuely (346 kg), bronzovú medailu získal Rahmat Erwin Abdullah z Indonézie (342).Š' Č'-jung vyhral o priepastných 18 kg pred Perniom. Okrem toho vytvoril v nadhode výkonom 198 kg nový olympijský rekord. Do svojej zbierky pridal druhé olympijské zlato po triumfe v Riu 2016 v kategórii do 69 kg, vlastní aj tri tituly majstra sveta.