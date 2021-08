Jovlojev získal zlato v grécko-rímskom štýle

zápasenie, muži



grécko-rímsky štýl, do 97 kg



finále:



Musa Jovlojev (ROC) - Artur Aleksanjan (Arm.) 5:1







o 3. miesto:



Tadeusz Michalik (Poľ.) - Alex Szőke (Maď.) 10:0 na techn. prevahu



Mohammadhadi Saravi (Irán) - Arvi Martin Savolainen (Fín.) 9:2





Tokio 3. augusta (TASR) - Ruský zápasník Musa Jovlojev pod hlavičkou národného olympijského výboru (ROC) triumfoval na OH 2020 v Tokiu v grécko-rímskom štýle do 97 kg. V utorkovom finále zvíťazil nad Arturom Aleksanjanom z Arménska 5:1 na body. Bronz získali Poliak Tadeusz Michalik a Mohammadhadi Saravi z Iránu.Jovlojev dominoval vo finále už od úvodu, po prvej perióde viedol 5:0 a vedenie si s prehľadom postrážil až do konca. Dvadsaťosemročný borec získal svoj premiérový cenný kov na OH, vo vitríne má aj dva tituly majstra sveta (2018, 2019) a dva tituly európskeho šampióna (2019, 2021). Trojnásobného majstra sveta Aleksanjana, ktorý obhajoval titul z Ria 2016, obmedzovalo vo finále menšie zranenie. Michalik v zápase o bronz vyhral nad Maďarom Alexom Szőkem na technickú prevahu (10:0), Saravi v súboji o tretie miesto zvíťazil nad Fínom Arvim Martinom Savolainenom jednoznačne 9:2.