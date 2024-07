Chodec Úradník má zastavenú činnosť

Bratislava 18. júla (TASR) - Slovenský chodec Miroslav Úradník má zastavenú činnosť, pretože mal nezrovnalosti v biologickom pase. Ak sa jeho status nezmení, nebude štartovať na olympijských hrách v Paríži v disciplíne miešaná štafeta, ktorá je na programe 7. augusta. Úradník v oficiálnom vyhlásení vo štvrtok zdôraznil, že nemá zastavenú činnosť pre dopingový nález.



Miestenku v novej olympijskej disciplíne miešaná štafeta vybojovala pre Slovensko dvojica Hana Burzalová, Dominik Černý. Úradník bol v nominácii pre Paríž ako náhradník, rovnako ako Mária Katerinka Czaková, ktorá sa predstaví na trati 20 km. Slovenský atletický zväz (SAZ) vo štvrtok zisťoval možnosť u Medzinárodného olympijského výboru (MOV), či je možné ešte zmeniť nomináciu. Prípadným náhradníkom za Úradníka by sa mohol stať Michal Morvay.



Úradník vo štvrtok informoval, že už od februára 2024 komunikuje s antidopingovými autoritami, ktoré žiadali informácie ohľadom jeho biologického pasu. Jeho vysvetlenia však neakceptovali v plnom rozsahu, a tak aktuálne nemôže súťažiť. Jeho vyjadrenie, ktoré zverejnil aj oficiálny server Slovenského atletického zväzu (SAZ), zverejnila TASR v plnom rozsahu.



"Vo februári 2023 som bol kontaktovaný antidopingovou autoritou (vo vzťahu k biologickému pasu športovca), aby som poskytol informácie o svojej športovej príprave z minulosti (obdobie rokov 2017, 2021, 2022), čo som splnil. Po niekoľkých mesiacoch som bol kontaktovaný na dovysvetlenie niektorých situácií. Moje vysvetlenie po polročnom posudzovaní nebolo akceptované v plnom rozsahu, preto som v mesiaci jún požiadal o ústne vypočutie.



Vzhľadom k uvedenej situácii som komunikoval problematiku s odborníkmi, kde som bol informovaný, že by to nemalo nijakým spôsobom limitovať moju účasť na Olympijských hrách v Paríži, čo vyznelo v konečnom dôsledku logicky, keďže za rok a pol vysvetľovania som nebol nijako obmedzený v súťažení. Preto som súťažil minulý mesiac na ME, ďalších kvalifikačných pretekoch atď., avšak aktuálne som bol informovaný, že v takýchto situáciách by mal byť športovec dočasne suspendovaný, čiže nemal by pretekať, pokým sa prípad neuzavrie, alebo antidopingová autorita nerozhodne inak.



Ide o rovnakú situáciu ako to bolo v roku 2017 v prípade olympijského víťaza Mateja Tótha, ktorý následne dokázal svoju nevinu. Všetci, čo ma poznajú vedia, že by som nikdy nesiahol po dopingu, preto verím, že aj v mojom prípade, tak ako v mnohých iných podobných prípadoch, sa podarí potvrdiť, že ide aj v mojom prípade o fyziologickú reakciu, ktorá síce nie je typická pre väčšinu populácie, avšak je typická pre moje telo. Aj samotné formulácie posudzovateľov sú v rovine "vysoko pravdepodobné", čo je rozdiel pri posudzovaní výsledkov v biologickom pase športovca, oproti klasickým dopingovým kontrolám, kde vie antidopingová autorita jednoznačne potvrdiť, či športovec dopoval (v biologickom pase športovca sa pracuje so štatistickým predpokladom a športovec musí dokázať, že sa predpoklady mýlia).



Som si vedomý, že verejná mienka mnohokrát vníma šport, ako priestor pre doping, avšak nielen z môjho vnútorného presvedčenia, ale aj z toho hľadiska, že viem ako často sú športovci podrobovaní antidopingovým kontrolám, si myslím, že by som musel byť blázon, aby som siahol po dopingu. Vždy som sa snažil riadiť zásadami fair play, preto som sa aj napriek tomu, že podľa pravidiel môžem držať svoju situáciu v utajení až do úplného doriešenia prípadu (čo môže trvať ešte niekoľko mesiacov a ja musím oživovať spomienky, ako mohli vzniknúť situácie pred 7, 3, či 2 rokmi), tak som s rozhodol aspoň stručne priblížiť svoju situáciu.



Tak ako som uviedol aj vo svojom vysvetlení pre antidopingové autority, som ochotný podrobiť sa akýmkoľvek výskumným dokazovaniam, pretože som bezhranične presvedčený o svojej nevine a teda o tom, že som sa žiadnym spôsobom neprevinil voči antidopingovým pravidlám.



Vzhľadom k tomu, že som si istý, že som nevinný a teda vzniknutá situácia je pre mňa obrovský šok, chcel by som všetkých poprosiť, aby rešpektovali môj nárok na súkromie a fakt, že v zmysle pravidiel nemôžem situáciu detailne verejne komunikovať. V prípade posunu v prípade bude verejnosť informovať. Dovoľte mi opätovne zdôrazniť, že nie som potrestaný za doping, „len“ mám zastavenú súťažnú činnosť do vyriešenie prípadu.



Nepriaznivý analytický nález sa nepovažuje za porušenie antidopingového pravidla dovtedy, kým komisia pre konanie vo veci dopingu nevydá rozhodnutie. Právna ochrana športovca musí byť rešpektovaná zachovaním mlčanlivosti v predmete konania až do prijatia konečného rozhodnutia. Len sám športovec môže pravdivé informácie o konaní zverejniť pred ukončením prípadu."



Šéftréner SAZ Radoslav Dubovský potvrdil, že SAZ sa snaží o zmenu v olympijskej nominácii. "Je to v štádiu dočasného zastavenia aktívnej činnosti. My sa k tomu nemôžeme veľmi vyjadrovať, Miro si však nie je vedomý žiadneho pochybenia. Ešte sa snažíme o zmenu v nominácii, dnes bol ešte termín, dokedy sa podávali záverečné prihlášky Medzinárodnému olympijskému výboru. Je možné, že zmena nastane, nie je to však isté. Čakáme na odpoveď, či bude zmena ešte akceptovaná. Ak áno, jediná osoba schopná v tejto situácii zaskočiť je Michal Morvay," prezradil v rozhovore pre STVR.