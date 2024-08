SKVELÁ SPRÁVA Z PARÍŽA: Gajanová postúpila do semifinále na 800 m

Na snímke slovenská atlétka Gabriela Gajanová (druhá zľava) finišuje počas prvého rozbehu na 800 metrov na XXXIII. letných olympijských hrách v Paríži v piatok 2. augusta 2024. Foto: TASR - Martin Baumann

Atletika - ženy, 800 m:



I. rozbeh: 1. Jemma Reekieová (V. Brit.) 2:00,00 min, 2. Gabriela GAJANOVÁ (SR) 2:00,29

Gajanová útočila klasicky zozadu: Mala som to natrénované



Slovenská bežkyňa Gabriela Gajanová ukázala v piatok na OH v Paríži svoju klasickú taktiku a postúpila do semifinále ženskej osemstovky. Dvadsaťštyriročná atlétka obsadila vo svojom rozbehu druhé miesto, postúpila priamo a vyhla sa opravným behom. Väčšinu času figurovala na siedmom mieste a na záverečných 300 metroch spravila päť pozícii.



Gajanová je úradujúca vicemajsterka Európy a v závere piatkovej "osemstovky" vyzerala, že si postup postrážila s prehľadom. Priamo de semifinále išli najlepšie tri bežkyne a Slovenka mala na štvrtú Valentinu Rosamiliovú náskok 16 stotín. O Švajčiarkinej účasti v opravných behoch rozhodli tri tisíciny sekundy v prospech Američanky Juliette Whittakerovej. V prvom rozbehu na Stade de France bola najrýchlejšia Britka Jemma Reekieová, ktorá mala na Slovenku 29 stotín. "Na začiatku to bolo kadejaké, aj zbiehanie, aj pozícia, menilo sa to. Verila som si však na útočenie v záverečných metroch, pretože mám dobre natrénované," zhodnotila Gajanová preteky zo svojho pohľadu pre TASR.



Slovenská bežkyňa dosiahla o vyše sekundu lepší čas ako na predošlých OH v Tokiu, keď vypadla v rozbehoch. V tom piatkovom bola pred ňou len štvrtá najlepšia z finále tokijských hier Reekieová. "Ja som bola rada, že s ňou bežím. Väčšinou sa ujme tempa, beží vpredu a dá sa za ňou pekne vyviesť. Ja som sa trocha hľadala, bolo tam veľa šťuchaníc, ale je to olympiáda a tu sa nikto na nič nehrá. Všetky sme perfektne pripravené, rozhodujú stotinky a malé zaváhania. Ja som sa snažila byť mentálne prítomná a zachytiť finálny nástup, aby som dokázala bojovať," povedala Gajanová.



Semifinále je na programe v nedeľu o 20.35 h a slovenská bežkyňa vie, že bude musieť pomerne výrazne zrýchliť. Jej sezónne maximum z ME v Ríme má hodnotu 1:58,79 minúty a je o stotinu horšie než "osobák". Ten zaznamenala v septembri na mítingu World Athletics Continental Tour vo švajčiarskej Bellinzone, kde si zabezpečila aj miestenku do Paríža. Konkrétny program na voľný deň ešte nemá: "Musíme sa o tom ešte porozprávať s trénerom, ale určite treba dobre zregenerovať, vyspať sa a najesť."







