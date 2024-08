Cheptegei získal zlato na 10.000 m a prekonal Bekeleho rekord

atletika - finálové výsledky:



Muži



10.000 m: 1. Joshua Cheptegei (Ugan.) 26:43,14 min - olympijský rekord, 2. Berihu Aregawi (Et.) 26:43,44, 3. Grant Fisher (USA) 26:43,46, 4. Mohammed Ahmed (Kan.) 26:43,79, 5. Benard Kibet (Keňa) 26:43,98, 6. Yomif Kejelcha (Et.) 26:44,02, 7. Selemon Barega (Et.) 26:44,48, 8. Jacob Kiplimo (Ugan.) 26:46,39, 9. Thierry Ndikumwenayo (Šp.) 26:49,49, 10. Adriaan Wildschutt (JAR) 26:50,64



Paríž 2. augusta (TASR) - Ugandský atlét Joshua Cheptegei triumfoval na OH v Paríži v behu na 10.000 m v novom olympijskom rekorde 26:43,14 min. Na stupňoch víťazov ho doplnili strieborný Etiópčan Berihu Aregawi (26:43,44) a bronzový Američan Grant Fischer (26:43,46).Cheptegei sa dočkal olympijského zlata na trati, na ktorej je držiteľom svetového rekordu. Pred troma rokmi v Tokiu získal striebro, najcennejší kov vybojoval na 5000 m. Uganďan prekonal olympijský rekord legendárneho Etiópčana Kenenisu Bekeleho, ktorý v Pekingu zabehol 27:01,17. Svetový rekord z roku 2020 zostal na hodnote 26:11,00.Tón pretekov udávali od úvodu Etiópčania. Rýchle tempo nastolil obhajca zlata Selemon Barega, neskôr ho vystriedal líder tohtoročných tabuliek Yomif Kejelcha a obaja sa na čele striedali. Súperov sa však nedokázali zbaviť a v poslednom kole zaútočil Cheptegei, ktorý tak predviedol prvý čas histórie pod piatimi kruhmi pod 27 minút.