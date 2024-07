Chodkyňa Czaková získala miestenku do Paríža

Bratislava 4. júla (TASR) - Slovenská chodkyňa Mária Katerinka Czaková má miestenku na tohtoročné olympijské hry v Paríži. Tridsaťpäťročná atlétka sa predstaví v pretekoch na 20 kilometrov a bude to jej štvrtá olympijská účasť. Pod piatimi kruhmi nechýbala od OH 2012 v Londýne. Informácie priniesol Slovenský olympijský a športový výbor na sociálnej sieti facebook.



Czaková sa stala 27. účastníčkou slovenskej výpravy, ktorá je najmenšia v ére samostatnosti. Zverenka trénera Mateja Spišiaka z banskobystrickej Dukly bola pod piatimi kruhmi najúspešnejšia na OH 2020 v Tokiu, kde obsadila 45. pozíciu. V premiére skončila na 53. mieste a o štyri roky neskôr zlepšila svoj výkon o päť priečok. Na olympiáde štartovala vždy v pretekoch na 20 km. Medzi jej najväčšie úspechy patrí piate miesto na európskom šampionáte z roku 2018 (50 km) i bronz v EP 2009 v súťaži družstiev.



Okrem nej už majú na OH 2024 istú účasť ďalší štyria slovenskí atléti, v chodeckých pretekoch na 20 kilometrov aj Hana Burzalová.