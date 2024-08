Tituly idú pre Daudeta a Sakakibarovú

Austrálska bikrosárka Saya Sakakibarová na olympijských hrách v Paríži 2. augusta 2024. Foto: TASR/AP

cyklistika BMX Racing



finále



muži: 1. Joris Daudet, 2. Sylvain Andre, 3. Romain Mahieu (všetci Fr.), 4. Cedric Butti (Švaj.), 5. Cameron Wood (USA), 6. Mateo Carmona Garcia (Kol.), 7. Simon Marquart (Švaj.), 8. Izaac Kennedy (Austr.)



ženy: 1. Saya Sakakibarová (Austr.), 2. Manon Veenstrová (Hol.), 3. Zoé Claessensová (Švaj.), 4. Laura Smuldersová (Hol.), 5. Molly Simpsonová (Kan.), 6. Alise Willoughbyová (USA), 7. Axelle Étienneová (Fr.), 8. Bethany Shrieverová (V.Brit.)





Saint-Quentin-en-Yvelines 2. augusta (TASR) - Olympijské mužské preteky BMX racing totálne ovládli domáci bikrosári. Triumfoval Joris Daudet pred krajanmi Sylvainom Andrem a Romainom Mahieuom. V súťaži žien sa zo zisku zlatej medaily tešila Saya Sakakibarová, ktorá zvíťazila vo finále na štadióne v Saint-Quentin-en-Yvelines pred holandskou cyklistkou Manon Veenstrovou a Zoe Claessensovou zo Švajčiarska.Francúzi dominovali v uplynulých dekádach v BMX racing, na majstrovstvách sveta získali od roku 1982 dokopy 50 zlatých medailí. Na OH však francúzski reprezentanti zaznamenali od debutu tohto športu na OH v Pekingu 2008 iba dve medaily, pričom obe získali bikrosárky. V piatok pred zrakmi francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona sa však domáci dočkali, keď Daudet s Andrem a Mahieuom ako prví vybehli zo štartovacej rampy a udržali si vedenie až do konca pretekov. Spomedzi nefrancúzskych cyklistov bol vo finále najlepší štvrtý Cedric Buttizo Švajčiarska.