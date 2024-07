Hejdarov vybojoval zlato do 73 kg

džudo - muži do 73 kg



o 3. miesto:



Soiči Hašimoto (Jap.) – Akil Gjakova (Kos.) waza-ari



Adil Osmanov (Mold.) - Manuel Lombardo (ITA) ippon







finále:



Hidarat Hejdarov (Azer.) - Joan-Benjamin Gaba (Fr.) ippon



Paríž 29. júla (TASR) - Azerbajdžanský džudista Hidarat Hejdarov získal na OH v Paríži zlatú medailu v kategórii do 73 kg. Vo finále zdolal domáceho Francúza Joana-Benjamina Gabu na ippon. Bronzové medaily si odniesli Japonec Soiči Hašimoto a Macedónec Adil Osmanov.Hejdarov získal v Paríži svoju prvú olympijskú medailu, ktorou nadviazal na nedávne tituly majstra sveta a Európy. Vo finále bol v pozícii favorita, no lepší vstup doň mal Francúz. Ten sa prezentoval aktivitou, na ktorú Hejdarov napokon dokázal odpovedať. O víťazovi rozhodlo až zlaté skóre. Obaja džudisti mali na konte dvakrát šido a Hejdarov napokon získal ippon.