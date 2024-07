Japonec Nagase vybojoval zlato do 81 kg

džudo - muži do 81 kg:



o 3. miesto:



I Džon-hwan (Kór. rep.) - Matthias Casse (Belg.) waza-ari



Somon Machmadbekov (Tadž.) – Antonio Esposito (Tal.) ippon







finále:



Takanori Nagase (Jap.) – Tato Grigalašvili (Gruz.) ippon



Paríž 30. júla (TASR) - Japonský džudista Takanori Nagase vybojoval zlatú medailu v kategórii do 81 kg na OH v Paríži. Vo finále zdolal Gruzínca Tata Grigalašviliho na ippon. Bronzové medaily si odniesli I Džon-hwan z Kórejskej republiky a Somon Machmadbekov z Uzbekistanu.Pre 30-ročného Nagaseho to bola už štvrtá olympijská medaila v kariére. V roku 2016 získal bronz, z OH 2020 si okrem zlata odniesol aj striebro v súťaži zmiešaných družstiev. O šesť rokov mladší Grigalašvili získal prvý cenný kov z OH, no po zlatom hetriku z troch uplynulých MS pomýšľal na zlato.