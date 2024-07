Kanaďanka Deguchiová vybojovala zlato do 57 kg

Paríž 29. júla (TASR) - Kanadská džudistka Christa Deguchiová získala na OH 2024 zlato v kategórii do 57 kg. Vo finále zdolala Huh Mimi z Kórejskej republiky, ktorú diskvalifikovali. Bronzové medaily si odniesli Francúzka Sarah Leonie Cysiqueová a Japonka Haruka Funakubová.



Pre 28-ročnú Deguchiovú to bola prvá olympijská medaila po mnohých úspechoch z MS a iných prestížnych podujatiach. Vo finále bola aktívnejšia než súperka, ktorú rozhodcovia dvakrát napomínali pre pasivitu. Napokon sa duel o zlato dostal až k zlatému skóre, v ktorom mali obe džudistky na konte dvakrát šido. Zápas sa napokon skončil diskvalifikáciou kórejskej reprezentantky.