Slovinka Leškiová vybojovala zlato do 63 kg

džudo - ženy do 63 kg:



o 3. miesto:



Clarisse Agbegnenouová (Fr.) - Lubjana Piovesanová (Rak.) ippon



Laura Fauzliová (Kos.) – Katarina Krištová (Chorv.) waza-ari







finále:



Andreja Leškiová (Slov.) – Prisca Awitiová Alcarazová (Mex.) waza-ari

Paríž 30. júla (TASR) - Slovinská džudistka Andreja Leškiová získala zlato v kategórii do 63 kg na OH v Paríži. V utorňajšom finále zdolala Mexičanku Priscu Awitiovú Alcarazovú na waza-ari. Bronzové medaily vybojovali domáca Francúzka Clarisse Agbegnenouová a Laura Fauzliová z Kosova.Pre 27-ročnú Leškiovú je titul olympijskej šampiónky najväčší úspech v kariére. V roku 2023 získala zlato na ME, z MS 2021 a 2023 má strieborné medaily. Vo finále olympijskej súťaže zdolala Alcarazovú 11:1, keď zápas ukončila po držaní kuzure-kesa-gatame.