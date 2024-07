Američanky získali zlato vo viacboji tímov

výsledky viacboja družstiev žien – finále:



1. USA (Simone Bilesová, Jordan Chilesová, Jade Careyová, Suni Leevá, Hezly Riverová) 171,296 bodov, 2. Taliansko (Manila Espositovám Alice D'Amatová, Angela Andreoliová, Giorgia Villová, Elisa Ioriová) 165,494, 3. Brazília (Jade Barbosová, Flavia Saraivová, Rebeca Andradeová, Lorrane Oliveirová, Julia Soaresová) 164,497, 4. Veľká Británia 164,293, 5. Kanada 162,432, 6. Čína, 7. Rumunsko, 8. Japonsko



Paríž 30. júla (TASR) - Americké gymnastky Simone Bilesová, Jordan Chilesová, Jade Careyová, Suni Leevá a Hezly Riverová získali zlaté medaily vo viacboji družstiev na OH v Paríži. Striebro si odniesli reprezentantky Talianska, bronz vybojovali Brazílčanky.Pri absencii obhajkýň olympijského zlata Rusiek boli najväčšími favoritkami Američanky, ktoré boli na OH 2020 strieborné. Ani v Paríži nechýbala v ich zostave fenomenálna Simone Bilesová, ktorá splnila pozíciu líderky tímu. Po prvej rotácii viedli Američanky pred Číňankami a Taliankami. Tie si po druhej vymenili poradie, zatiaľ čo reprezentantky USA zvýšili náskok na prvom mieste. Číňankám nevyšla tretia rotácia, spadli po nej až na 5. miesto a za Talianky sa na tretie miesto posunuli Britky. Američanky boli naďalej suverénne a celú súťaž uzavrela Bilesová, ktorá dostala na prostných známku 14,666. Brazílčanky boli pred záverečnou rotáciou až na šiestom mieste, no aj vďaka Andradeovej, ktorá získala v preskoku 15,10 bodov, poskočili na bronzovú priečku.Bilesová upravila svoju medailovú bilanciu z OH na 5-1-2. Najvýraznejšie zažiarila na OH 2016, na ktorých získala štyri zlaté medaily a jeden bronz. Pred tromi rokmi si z Tokia odniesla striebro a bronz.