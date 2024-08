Brazílska gymnastka Andradeová triumfovala vo finále prostných

gymnastika - ženy



prostné - finále: 1. Rebeca Andradeová (Braz.) 14,166 bodov, 2. Simone Bilesová 14,133, 3. Jordan Chilesová (obe USA) 13,766, 4. Ana Barbosuová 13,700, 5. Sabrina Maneca-Voineaová (obe Rum.) 13,700, 6. Alice D'Amatová (Tal.) 13,600, 7. Rina Kišiová (Jap.) 13,166, 8. Ou Ju-šan (Čína.) 13,000, 9. Manila Espositová (Tal.) 12,133

Paríž 5. augusta (TASR) - Brazílska gymnastka Rebeca Andradeová triumfovala s tesným náskokom 33 tisícin sekundy vo finále prostných na OH v Paríži. Striebornú medailu si odniesla favorizovaná Američanka Simone Bilesová, pre ktorú to bol už štvrtý cenný kov z Paríža a jedenásty celkovo z OH. Z bronzu sa tešila ďalšia Američanka Jordan Chilesová.Ako prvá z dvojice najväčších favoritiek sa predviedla Andradeová, ktorá spravila iba drobné chyby a dostala známku 14,166. Bilesová sa prezentovala náročnou zostavou, ktorú síce zvládla, no dvakrát doskočila tesne za čiary. Na treťom mieste sa pôvodne umiestnila Rumunka Ana Barbosuová, následne ju po oprave rozhodcov predbehla Američanka Chilesová, ktorá dostala o 66 stotín lepšiu známku.Bilesová zakončila svoju tretiu olympiádu ziskom troch zlatých a jednej striebornej medaily. Nezopakovala tak štyri zlaté z Ria de Janeiro 2016. Na OH už získala celkovo 11 cenných kovov (7-2-2). Andradeová dosiahla v záverečnej disciplíne gymnastického programu olympiádu svoju prvúzlatú medailu. Okrem nej si z OH odniesla aj dve striebra a jeden bronz. Pod olympijskými kruhmi má celkovú bilanciu 2-3-1.