Číňan Cou Ťing-jüan triumfoval na bradlách

gymnastika - finále



muži - bradlá:



1. Cou Ťing-jüan (Čína) 16,200 bodov, 2. Iľija Kovtun (Ukr.) 15,500, 3. Šinnosuke Oka (Jap.) 15,300, 4. Čang Po-cheng (Čína) 15,100, 5. Ferhat Arican (Tur.) 15,100, 6. Wataru Tanigawa (Jap.) 14,133, 7. Lukas Dauser (Nem.) 13,700, 8. Oleg Vernjajev (Ukr.) 13,300

Paríž 5. augusta (TASR) - Čínsky gymnasta Cou Ťing-jüan triumfoval na bradlách na OH v Paríži. V pondelňajšom finále získal 16,200 bodov, strieborný Ukrajinec Iľija Kovtun zaostal o 0,7 bodu. Bronz si odniesol Japonec Šinnosuke Oka.Cou Ťing-jüan bol najväčší favorit disciplíny po tom, čo ovládol kvalifikáciu so známkou 16,200. Náročnosť jeho zostavy bola 6,9. Napokon obhájil zlato v tejto disciplíne z OH 2020 a svoju olympijskú medailovú bilanciu vylepšil na 2-2-1. V Paríži už predtým získal dve strieborné medaily v súťaži tímov a na kruhoch.