Japonci získali zlato vo viacboji družstiev

výsledky viacboja družstiev mužov – finále:



1. Japonsko (Daiki Hašimoto, Kazuma Kaja, Šinosuke Oka, Takaki Sugino, Wataru Tanigava) 259,594 b, 2. Čína 259,062, 3. USA 257,793, 4. Veľká Británia 255,527, 5. Ukrajina 254,761, 6. Taliansko 248,260, 7. Švajčiarsko 247,427, 8. Kanada 245,426

Paríž 29. júla (TASR) - Reprezentanti Japonska v športovej gymnastike získali na OH v Paríži zlato vo viacboji družstiev. V utorkovom finále si Daiki Hašimoto, Kazuma Kaja, Šinosuke Oka, Takaki Sugino a Wataru Tanigava vyslúžili 259,594 bodu. Striebro získali Číňania (259,062), bronz si vybojovali Američania (257,793).Pre Japoncov je to rekordné ôsme olympijské zlato v súťaži družstiev. Naposledy triumfovali na OH v Riu de Janeiro v roku 2016. Japonci predbehli svojich súperov na záverečnej rotácii po tom, čo Číňan Su Weide dvakrát spadol z hrazdy. Američania získali cenný kov prvýkrát od roku 2008, keď v Pekingu skončili rovnako tretí.