Juhokórejčania získali zlato v mixe

lukostreľba - mix tímy



finále:



Lim Si-hyeon, Kim Woo-jin (Kór.rep.) - Michelle Kroppen, Florian Unruh (Nem.) 6:0



o 3. miesto:



Casey Kaufholdová, Brady Ellison (USA) - Ankita Bhakatová, Dhiraj Bommadevara (India) 6:2



ďalšie poradie:



5. Elia Canalesová, Pablo Acha (Šp.), Chiara Rebagliatiová, Mauro Nespoli (Tal.), 7. Sacuki Nodaová, Džunja Nakaniši (Jap.), 8. Alejandra Valenciová, Matias Grande (Mex.)



Paríž 2. augusta (TASR) - Juhokórejskí lukostrelci Lim Si-hyeon a Kim Woo-jin získali na OH v Paríži zlato v súťaži miešaných tímov. V piatkovom finále triumfovali nad nemeckou dvojicou Michelle Kroppen, Florian Unruh 6:0. Bronz si vybojovali Američania po víťazstve v súboji o tretie miesto nad Indiou 6:2.Kim Woo-jin si vystrieľal už štvrtú zlatú olympijskú medailu, avšak prvú v mixe. Pre Lim Si-hyeon to bol druhý olympijský titul, v Paríži triumfovala s juhokórejskými kolegyňami aj v ženských tímoch. Kórejská republika vybojovala vo francúzskej metropole už tretie zlato v lukostreľbe a celkovo siedme na prebiehajúcich OH.