McKeownová získala zlato na 100 m znak v olympijskom rekorde

plávanie - ženy:



100 m znak: 1. Kaylee McKeownová (Aus.) 57,33 - olympijský rekord, 2. Regan Smithová 57,66, 3. Katharine Berkoffová (obe USA) 57,98, 4. Kylie Masseová (Kan.) 58,29, 5. Iona Andersonová (Aus.) 58,98, 6. Ingrid Wilmová (Kan.) 59,25, 7. Emma Terebová (Fr.) 59,40, 8. Beryl Gastadellová (Fr.) 59,80

Paríž 30. júla (TASR) - Austrálska plavkyňa Kaylee McKeownová získala zlatú medailu v disciplíne 100 m znak, keď triumfovala v olympijskom rekorde na OH v Paríži. Striebro si s odstupom 33 stotín, odniesla Američanka Regan Smithová, bronz získala jej krajanka Katharine Berkoffová.Po vyrovnanej prvej polovici finále sa do vedenia dostala McKeownová. Vyšiel jej záver pretekov, v ktorom sa vzdialila Američankám Smithovej a Berkoffovej. Štvornásobná medailistka z OH 2020 (3-0-1) vylepšila časom 57,33 s o 14 stotín vlastný rekord, ktorý vytvorila práve pred troma rokmi v Tokiu.