Maďar Kós triumfoval na 200 m znak

plávanie - muži:



200 m - znak: 1. Hubert Kós (Maď.) 1:54,26 min., 2. Apostolos Christou (Gr.) 1:54,82, 3. Roman Mityukov (Švajč.) 1:54,85, 4. Mawen Tomac (Fr.) 1:55,38, 5. Keaton Jones (USA) 1:55,39, 6. Hugo Gonzalez de Oliveira (Šp.) 1:55,60, 7. Pieter Coetze (JAR) 1:55,60, 8. Lukas Märtens (Nem.) 1:55,97

Paríž 1. augusta (TASR) - Maďarský plavec Hubert Kós získal zlatú medailu na OH v Paríži po triumfe vo štvrtkovom finále na 200 m znak. Striebro si odniesol Grék Apostolos Christou, bronz patrí Švajčiarovi Romanovi Mityukovovi.Pre 21-ročného Kósa to bola prvá olympijská medaila v kariére. Na 200 m znak už triumfoval aj na MS 2023 vo Fukuoke. Z nedávnych ME v Belehrade si odniesol celkovo päť cenných kovov - 2-2-1.