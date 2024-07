Rumun Popovici triumfoval na 200 m voľným spôsobom

plávanie - muži:



200 m voľ. sp. - finále:



1. David Popovici (Rum.) 1:44,72 min., 2. Matthew Richards 1:44,79, 3. Luke Hobson 1:44,79, 4. Duncan Scott (všetci V. Brit.) 1:44,87, 5. Lukas Märtens (Nem.) 1:45,46, 5. Danas Rapsys (Lit.) 1:45,46, 7. Maximillian Giuliani (Aus.) 1:45,57, 8. Kacuhiro Macumoto (Jap.) 1:46,26



Paríž 29. júla (TASR) - Rumunský plavec David Popovici získal zlatú medailu na OH v Paríži v disicplíne 200 m voľným spôsobom. V tesnom finiši pondelňajšieho finále mal o sedem stotín lepší čas než strieborný Brit Matthew Richards, bronz si odniesol ďalší Brit Luke Hobson.Popovici nadviazal prvou olympijskou medailou vo svojej najsilnejšej disciplíne na zlato z ME 2024. Tesne pred finišom to vyzeralo na triumf niektorého z Američanov, no 19-ročný Rumun mal rýchlejší dohmat.