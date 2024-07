Novozélanďanky obhájili titul, vo finále zdolali Kanadu

sedmičkové ragby ženy - finále:



Nový Zéland - Kanada 19:12 (7:12)







o bronz:



USA - Austrália 14:12 (7:7)







semifinále:



Nový Zéland - USA 21:12 (7:5), Kanada - Austrália 21:12 (7:12)







o 5. miesto:



Čína - Francúzsko 7:21 (0:7)







o 7. miesto:



Veľká Británia - Írsko 28:12 (21:5)



Paríž 30. júla (TASR) - Novozélandské reprezentantky v sedmičkovom ragby obhájili na parížskom olympijskom turnaji titul spred troch rokov z Tokia. V utorkovom finále zvíťazili nad Kanadou 19:12.Obhajkyne titulu prešli turnajom bez jedinej prehry. A-skupinu vyhrali s plným počtom bodov a skóre 114:19, vo štvrťfinále vyradili Číňanky vysoko 55:5, v semifinále zdolali hráčky USA 24:12 a nakoniec uspeli aj v boji o titul. V ňom viedli hneď po prvom útoku 7:0, no Kanaďanky dokázali do polčasu otočiť na 12:7. V druhej časti však už položili päťky iba hráčky z Oceánie a po výhre 19:12 si pripísali druhý titul.V súboji o bronz uspeli americké reprezentantky, ktoré zdolali Austráliu 14:12 a získali tak prvý cenný kov z OH. Obhajkyne striebra Francúzky prehrali vo štvrťfinále s Kanadou 14:19 a museli sa uspokojiť s piatou priečkou.