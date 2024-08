Zlato v K2 na 500 m mužov získali Nemci Schopf a Lemke

výsledky:



1. Jacob Schopf, Max Lemke (Nem) 1:26,87 min, 2. Bence Nádas, Sandor Totka (Maď.) +0,28 s, 3. Jean van der Westhuyzen, Thomas Green (Aus.) +0,42, 4. Adrian del Rio, Marcus Cooper (Šp.) +0,51, 5. Max Rendschmidt, Tom Liebscher-Lucz (Nem.) +0,67, 6. Joao Ribeiro, Messias Baptista (Port.) +0,95, 7. Daniel Havel, Jakub Špicar (ČR) +2,42, 8. Jonas Ecker, Aaron Small (USA) +3,15, B-finále: 9. Carlos Arévalo, Rodrigo Germade (Šp.) 1:30,08, 10. Pierre-Luc Poulin, Simon Mctavish (Kan.) 1:30,80

Vaires-sur-Marne 9. augusta (TASR) - Nemeckí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Jacob Schopf a Max Lemke triumfovali na OH v Paríži v K2 na 500 m. Zlato získali v A-finále časom 1:26,87 minúty. Striebro si vybojovali Maďari Bence Nádas a Sandor Totka a len bronz získali Austrálčania Jean van der Westhuyzen a Tom Green, ktorí v semifinále zajazdili najlepší olympijský čas histórie (1:26,85 min).Finále bolo veľmi vyrovnané, keď sa prvé štyri lode zmestili do pol sekundy a ďalšie dve do sekundy. Pre Lemkeho a Schopfa to bolo už druhé zlato z kanála vo Vaires-sur-Marne, kde spolu vybojovali titul aj v K4 na 500 m.