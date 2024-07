Talianky získali zlato v korde družstiev

výsledky:



finále:



Taliansko (Rossella Fiamingová, Giulia Rizziová, Alberta Santucciová, Mara Navarriová) - Francúzsko (Marie-Florence Candassamyová, Auriane Mallová-Bretonová, Coraline Vitalisová, Alexandra Louis Marieová) 30:29



o bronz:



Poľsko (Alicja Klasiková, Renata Knapiková-Miazgová, Martyna Swatowská-Wenglarczyková, Aleksandra Jarecká) - Čína 32:21



ďalšie poradie:



5. Kórejská republika, 6. Ukrajine; 7. USA, 8. Egypt



Paríž 29. júla (TASR) - Talianske šermiarky získali zlaté medaily v korde družstiev na olympijských hrách v Paríži. V utorkovom finále zdolali domáce Francúzky tesne 30:29. Bronz si vybojovali Poľky, ktoré vyhrali nad Čínou 33:32.Talianky Rossella Fiamingová, Giulia Rizziová, Alberta Santucciová a Mara Navarriová išli do turnaja ako favoritky, no proti Francúzskam, ktoré vyradili svetové dvojky Kórejčanky aj trojky Poľky, mali čo robiť. Domáce šermiarky viedli v Grand Palais po šiestom súboji 19:15, no v siedmom znížila Rizziová na 20:21 a Talianky zvládli záver lepšie.Obhajkyne trofeje z Estónska sa do Paríža nekvalifikovali.