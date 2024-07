Djokovič zdolal v šlágri Nadala a postúpil do osemfinále

tenis - muži - dvojhra - 2. kolo:



Novak Djokovič (Srb.-1) - Rafael Nadal (Šp.) 6:1, 6:4

Paríž 29. júla (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič sa prebojoval do osemfinále dvojhry na olympijskom turnaji v Paríži. V šlágri druhého kola zdolal v pozícii nasadenej jednotky svojho veľkého rivala Španiela Rafaela Nadala 6:1, 6:4. Bol to ich jubilejný 60. vzájomný duel, Djokovič upravil vzájomnú bilanciu so 14-násobným šampiónom Roland Garros na 31:29.Djokovičovi ideálne vyšiel úvod zápasu s Nadalom, keď dvakrát prelomil podanie súpera a v prvom sete si vybudoval rozhodujúci náskok 5:0. Španiel robil vo výmenách priveľa nevynútených chýb, čo bola voda na mlyn Djokoviča, ktorý ťažil z dobrého pohybu po dvorci. Začiatok druhého dejstva mal rovnaký scenár, keď Srb odskočil Nadalovi na 4:0. Španiel nezložil zbrane, v ďalších minútach vyrovnal na 4:4, no v deviatom geme stratil servis a Djokovič už dotiahol zápas do úspešného konca.Srb má spod piatich kruhov zatiaľ na konte iba bronz z dvojhry z OH 2008 v Pekingu. Pred troma rokmi mu turnaj v Tokiu nevyšiel, keď v semifinále dvojhry prehral s neskorším šampiónom Nemcom Alexandrom Zverevom a v dueli o 3. miesto so Španielom Pablom Carrenom-Bustom.