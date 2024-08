Murray ukončil kariéru, prehral vo štvrťfinále štvorhry

tenis - muži - štvorhra - štvrťfinále:



Taylor Harry Fritz, Tommy Paul (USA) - Daniel Evans, Andy Murray (V.Brit.) 6:2, 6:4



semifinále:



Austin Krajicek, Rajeev Ram (USA) - Tomáš Macháč, Adam Pavlásek (ČR) 6:2, 6:2



Paríž 1. augusta (TASR) - Britský tenista Andy Murray odohral vo štvrtok svoj posledný zápas v profesionálnej kariére. Trojnásobný grandslamový šampión a dvojnásobný olympijský víťaz sa s aktívnou činnosťou rozlúčil prehrou vo štvrťfinále štvorhry na OH v Paríži, keď spoločne s krajanom Danielom Evansom podľahli americkému duu Taylor Fritz a Tommy Paul 2:6, 4:6.Tridsaťsedemročný Škót už dávnejšie vyhlásil, že účinkovaním na parížskej olympiáde dá bodku za svojou bohatou kariérou. Počas nej bol líder svetového rebríčka, v roku 2013 triumfom vo finále nad Srbom Novakom Djokovičom ukončil 77-ročné čakanie Veľkej Británie na mužského šampióna vo Wimbledone. Ďalší titul na tráve All England Clubu pridal o tri roky neskôr, v roku 2012 vyhral aj US Open. V rokoch 2012 a 2016 získal olympijské tituly vo dvojhre. V roku 2015 doviedol Britov k triumfu v Davisovom pohári.Murray celkovo počas kariéry vybojoval 46 turnajových titulov. V jej závere utrpel sériu zranení, dvakrát absolvoval operáciu bedrového kĺbu, naposledy v júni sa podrobil operácii chrbta.