Slovenská vodná slalomárka Mintálová postúpila do finále K1

1. Ricarda Funková (Nem.) 99,31 s (2), 2. Klaudia Zwolinská (Poľ.) 99,84, 3. Kimberley Woodsová (V.Brit.) 99,87, 4. Stefanie Hornová (Tal.) 101,04, 5. Ana Satilová (Braz.) 102,23, 6. Eliška MINTÁLOVÁ (SR) 103,07

Vaires-sur-Marne 28. júla (TASR) - Slovenská vodná slalomárka Eliška Mintálová postúpila do nedeľňajšieho finále K1 na olympijských hrách vo Francúzsku. V popoludňajšom semifinále predviedla čistú jazdu a s časom 103,07 sekundy si vďaka šiestemu miestu zaistila účasť v boji o medaily. Ten odštartuje o 17.45 h.Mintálová postúpila do semifinále z 9. miesta v sobotňajších rozjazdách, pričom v oboch mala trestné sekundy. V nedeľu sa na kanáli vo Vaires-sur-Marne nedotkla ani jednej bránky, no nevyhla sa ani zaváhaniu. Vo valci pred bránkou číslo sedem ju mierne vynieslo, musela sa vracať a stratila niekoľko sekúnd. V ďalšom priebehu však už nechybovala a hneď po dojazde do cieľa bolo jasné, že jej postup neujde, i keď po nej štartovalo ešte osem pretekárok. Nakoniec obsadila šieste miesto, do boja o medaily prešlo dvanásť z 22 semifinalistiek.Oproti sobote prešla trať miernymi zmenami a viaceré pretekárky vrátane Mintálovej zvolili dva nájazdy chrbtom k zeleným bránkam, na tzv.povedal tréner Peter Cibák po jazde svojej zverenky pre TASR.Najrýchlejšiu jazdu predviedla nemecká reprezentantka Ricarda Funková, ktorá mala aj s dvoma trestnými sekundami čas 99,31 s. Pod sto sekúnd sa dostala aj Poľka Klaudia Zwolinská a Britka Kimberley Woodsová. Najväčšia favoritka na zlato Jessica Foxová z Austrálie chybovala v hornej časti trate a v polovičke strácala už takmer päť sekúnd, no nakoniec postúpila z ôsmej priečky./vyslaný redaktor TASR Anton Krajčoviech/