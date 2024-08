Bulhar Ramazanov si vybojoval zlato v kategórii do 8

finále:



Magomed Ramazanov (Bul.) - Hasan Jazdání (Irán) 7:1







o bronz:



Myles Amine (San Maríno) - Dauren Kuruglijev (Gré.) 4:5



Aaron Brooks (USA) - Javrail Šapiev (Uzb.) 5:0

Paríž 9. augusta (TASR) - Bulharský zápasník Magomed Ramazanov si vybojoval zlato na OH v Paríži v kategórii do 86 kg. V piatkovom finále zdolal Hasana Jazdáního z Iránu 7:1 na body. Bronz získali Dauren Kuruglijev z Grécka a Aaron Brooks z USA.Tridsaťjedenročný Bulhar získal v Paríži prvú olympijskú medailu v kariére. V roku 2020 skončil druhý na ME v Ríme v kategórii do 79 kg. Vtedy reprezentoval Rusko.